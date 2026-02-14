宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求

《星岛》去年11月独家报导，沙田宝福山多个名人富豪的骨灰被盗，其中包括已故一代武打巨星刘家良师傅和已故宝福山创办人冯成的骨灰，部分先人家属更收到勒索电话，被要求交出数千万元巨款赎回骨灰，否则「灰飞烟灭」。至昨日（2月13日）案件有突破性发展，据了解，警方成功寻回两个被盗走的骨灰龛，其中一个属于刘家良，另一个骨灰龛属于已故著名电影出品人向华胜，其骨灰同样安放在宝福山，消息称，向家早前曾接获「绑匪」来电，声称已盗走向华胜骨灰。《星岛》昨日尝试联络翁静晶了解事件，惟至截稿前未能联络上。

据知情人士向《星岛》透露，昨晨有家属接获警方通知，指已寻回被盗走刘家良及向华胜的骨灰，暂未有人被捕。警方向家属仅称，经翻查「天眼」后追查到收藏骨灰位置。由于警方仍未将骨灰龛交给家属，骨灰是否完整则不得而知。

该名知情人士续称，相信「绑匪」是内地人，早前曾联络过向家，手机传来一张相片，相中是向华胜的骨灰龛，但未有要求赎金数目，之后再没有讯息。

事件揭发于去年8月下旬，宝福山职员致电刘家良生前妻子翁静晶，表示刘师傅的骨灰发现被窃，能否让警方查证，由于翁当时不在香港，她遂授权警方调查。警方其后证实事件，同时亦发现有其他名人富豪的骨灰被人盗走。直至同年11月，《星岛》率先报道事件，怀疑是来自境外的盗窃骨灰集团来港连环作案。翁静晶其后再其YouTube频道《危险人物2.0》证实事件。

翁静晶指刘师傅龛位内仅剩一块红色布、一块黄色布和刘家良生平纪念册。原来，刘的骨灰存放在两个骨灰盅内，分别以红色和黄色布包裹，龛位内亦放了其生平纪念册。翁指出，龛位亦存放了她在办理丧事期间书写的字条，内容指「这处是刘家良墓地，没有值钱物品，只有骨灰，请不用盗走」，没想到一语成谶。

事件曝光后，宝福山回复《星岛》称会积极配合警方调查，事后已加强保安，包括增设闭路电视镜头，「CCTV数量多咗，尽量做到无死角。」另有善心网民自发组成搜索队，曾到山野搜索刘家良的骨灰，惟未有发现。

翁静晶亦揭露，除了刘师傅的骨灰被盗外，已故宝福山创办人冯成的骨灰同样被盗走，「绑匪」又通过第三者多番与她联络，并向每位被盗先人骨灰的家属勒索100万美元赎金，但她强调绝不给予一分钱。认为向匪徒妥协只会助长歪风，亦违背了她的原则。对于刘师傅和其他名人富豪骨灰被盗的原因，翁静晶估计「绑匪」除了求财，亦可能与她揭发佛门中人伤风败俗事件而开罪他人有关。

由于宝福山负责看管骨灰，翁称已委托法律代表与其交涉，要求赔偿。据了解，警方接报后全力追查，之后拘捕一人并作出检控，案件已提堂，法官发出命令禁止公开受害人身份及案件细节。至于案中同党和幕后主脑，警方仍继续调查其身份和下落，据知至少有4名匪徒，分别负责盗窃和勒索。

本报突发组

