海关与淘宝天猫香港站签备忘录 防违禁品经网购渠道流入香港

今日（11日），海关助理关长（情报及调查）黄浩然在海关关长陈子达见证下，与淘宝天猫香港站在海关总部大楼签署谅解备忘录，建立更紧密的合作关系。



陈子达于签署仪式上表示，淘宝天猫香港站一直与香港海关携手合作，该集团不仅作为世界海关组织亚太区私营业界小组成员，从企业角度就海关事务及国际贸易提出宝贵意见，是次淘宝天猫香港站更成为首个与香港海关签订谅解备忘录的跨境电商平台，标志着双方合作的重要里程碑。透过签署谅解备忘录，双方建立更紧密的沟通协作机制，加强合规推广，共同防止违禁品透过网购渠道流入香港，以更全面地保障消费者。



淘宝天猫港澳区总经理丁镇财亦表示，淘宝天猫香港站将持续优化平台内部监管系统，善用科技手段，例如大数据及人工智能，加强监察商品上架、交易流程及售后服务，务求做到「事前预防、事中监控、事后跟进」，以负责任、可持续的方式发展业务，与香港海关携手构建一道坚实的防线。

