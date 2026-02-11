警海丽邨辋井村搜出共$360万毒品 拘2男最细21岁

深水埗警区特别职务队人员根据深入调查，2月4日下午约四时半在区内展开打击毒品行动。

行动中，人员在海丽邨截查一名形迹可疑的男子，并在其单位内检获共约八百八十九克怀疑霹雳可卡因及四百九十五克怀疑氯胺酮，毒品总市值约一百二十万元。

警方图片

经初步调查后，人员以涉嫌「贩运危险药物」拘捕该名二十八岁姓杨本地男子，该名男子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于四月二日在西九龙裁判法院提堂。

其后，人员经过深入调查和翻查大量闭路电视后，锁定有关贩毒集团的另一名男子身份，并于二月九日傍晚于元朗区内展开进一步打击毒品行动。

行动中，人员在辋井村截查一名形迹可疑的男子，并在其单位内检获共约一千二百三十八克怀疑霹雳可卡因、一千三百四十克怀疑可卡因和一批怀疑用作制造及包装毒品的工具。毒品总市值约二百四十万元。该名二十一岁姓刘本地男子涉嫌「制造危险药物」被捕，现正被扣留调查。

警方重申，制毒和贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，最高可被判处终身监禁及罚款五百万元。市民切勿以身试法。