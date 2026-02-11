Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警海丽邨辋井村搜出共$360万毒品 拘2男最细21岁

突发
更新时间：07:31 2026-02-11 HKT
发布时间：07:31 2026-02-11 HKT

深水埗警区特别职务队人员根据深入调查，2月4日下午约四时半在区内展开打击毒品行动。

行动中，人员在海丽邨截查一名形迹可疑的男子，并在其单位内检获共约八百八十九克怀疑霹雳可卡因及四百九十五克怀疑氯胺酮，毒品总市值约一百二十万元。

警方图片
警方图片

经初步调查后，人员以涉嫌「贩运危险药物」拘捕该名二十八岁姓杨本地男子，该名男子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于四月二日在西九龙裁判法院提堂。

其后，人员经过深入调查和翻查大量闭路电视后，锁定有关贩毒集团的另一名男子身份，并于二月九日傍晚于元朗区内展开进一步打击毒品行动。

行动中，人员在辋井村截查一名形迹可疑的男子，并在其单位内检获共约一千二百三十八克怀疑霹雳可卡因、一千三百四十克怀疑可卡因和一批怀疑用作制造及包装毒品的工具。毒品总市值约二百四十万元。该名二十一岁姓刘本地男子涉嫌「制造危险药物」被捕，现正被扣留调查。

警方重申，制毒和贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，最高可被判处终身监禁及罚款五百万元。市民切勿以身试法。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
19小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
19小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
12小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
18小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
2026-02-10 07:45 HKT
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
15小时前
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
3COINS进驻葵芳新都会 开幕首日创品牌历来全球最高单日销售纪录
楼市动向
2026-02-09 18:19 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
18小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
18小时前
01:51
屯门井头村谋杀｜六旬汉疑遭不锈钢煮食煲重击头部致死 与妻长期拗撬
突发
14小时前