屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑

突发
更新时间：12:41 2026-02-10 HKT
发布时间：12:41 2026-02-10 HKT

屯门井头中村一名63岁姓陈男子，在昨日（9日）傍晚被发现头部遭钝物所伤，倒毙于村屋寓所床上。警方列作谋杀案，相信有人用硬物袭击事主致死，拘捕死者的妻子。揭发事件的邻居英姐讲述当时她听到陈家女儿一声惊叫，查看后发现姓陈户主头破血流，倒卧在睡房床上，血液呈瘀黑色并已干涸，发出臭味。她续指昨日陈妻原本需进行肾石手术，但对方没前往医院，问其原因，陈妻还一度表示：「横掂都系死，唔去！」

英姐是协助报警的村民，今晨（10日）她向《星岛头条》讲述揭发事件的经过，透露昨傍晚时分她在家中整理盆栽，突然听到邻屋陈家的23岁女儿放学回家后，与母亲大声谈话，疑似吵架，她于是走到邻屋查看。其间英姐见陈妻一脸呆滞，连忙扶她到藤椅坐下，并得知对方昨日需做肾石手术，但未有前往医院。英姐于是问其原因，岂料陈妻却说：「横掂都系死，唔去！」英姐一度感奇怪，还回应：「吓，肾石都有得医㖞，依家科学咁发达！」

陈妻听罢英姐所言后沉默不语，英姐看见她身穿睡裤，随即着其女儿：「阿妹，你快啲同你阿妈换返条裤」，并帮忙召唤车辆前往医院。讵料女儿推开父亲的房门，在床头拿取衣物时，却突然「呀」一声大声惊叫。英姐连忙跑进房间，赫然发现陈男倒卧在床上，满面血迹。英姐形容陈男血流披面呈瘀黑色，「成个头黑麻麻、黑晒，有被冚住（个身）......凸咗个头，啲血干咗」；而地上亦有水和血迹。陈家女儿当场哭崩，英姐最后协助报警。

