Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘道六旬妇推纸皮过路挨货车撞 送院抢救不治

突发
更新时间：07:32 2026-02-09 HKT
发布时间：07:32 2026-02-09 HKT

观塘发生致命车祸。今日（9日）清晨近6时，一辆中型货车沿观塘道快线往蓝田方向行驶，途至翠屏道交界时，撞倒一名正推着手推车的妇人。妇人被撞飞近30米后，重伤倒地。

救护员接报到场，发现被撞倒的65岁姓李妇人陷入昏迷，于是将她送往联合医院抢救，惜延至6时20分终告不治。

据了解，事发时李妇正推着载有纸皮的手推车，横越观塘道快线准备过马路，期间遭涉事沿观塘道往蓝田方向行驶的货车撞倒。现场快线上留有一滩血途及大批散落的纸皮。警方经初步调查后，以涉嫌危险驾驶导致他人死亡。拘捕货车的60岁姓冯男司机，案件交由东九龙总区交通意外调查队第一队跟进。

运输署宣布，因交通意外，鲤鱼门道（往油塘方向）近观塘游泳池的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。车辆不能由鲤鱼门道（往旺角方向）右转入翠屏道。现时上址交通繁忙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
02:21
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
2小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
2026-02-08 12:21 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
14小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
17小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
15小时前
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
02:21
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
社会
3小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
3小时前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
13小时前