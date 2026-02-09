观塘道六旬妇推纸皮过路挨货车撞 送院抢救不治

观塘发生致命车祸。今日（9日）清晨近6时，一辆中型货车沿观塘道快线往蓝田方向行驶，途至翠屏道交界时，撞倒一名正推着手推车的妇人。妇人被撞飞近30米后，重伤倒地。

救护员接报到场，发现被撞倒的65岁姓李妇人陷入昏迷，于是将她送往联合医院抢救，惜延至6时20分终告不治。

据了解，事发时李妇正推着载有纸皮的手推车，横越观塘道快线准备过马路，期间遭涉事沿观塘道往蓝田方向行驶的货车撞倒。现场快线上留有一滩血途及大批散落的纸皮。警方经初步调查后，以涉嫌危险驾驶导致他人死亡。拘捕货车的60岁姓冯男司机，案件交由东九龙总区交通意外调查队第一队跟进。

运输署宣布，因交通意外，鲤鱼门道（往油塘方向）近观塘游泳池的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。车辆不能由鲤鱼门道（往旺角方向）右转入翠屏道。现时上址交通繁忙。