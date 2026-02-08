珍惜生命｜屯门龙门居八旬老妇倒卧平台 当场不治

屯门有人堕楼。周日（8日）凌晨约3时，一名老妇倒卧在龙门路43号龙门居一平台上，怀疑从高处堕下，其家人发现后报警。

警员及救援人员接报到场，姓黄（84岁）女事主当场被证实死亡。警方初步调查，相信事主从上址一个单位堕下，现场未有检获遗书，案件列作「有人从高处堕下」处理，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk