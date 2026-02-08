Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜屯门龙门居八旬老妇倒卧平台 当场不治

突发
更新时间：06:54 2026-02-08 HKT
发布时间：06:54 2026-02-08 HKT

屯门有人堕楼。周日（8日）凌晨约3时，一名老妇倒卧在龙门路43号龙门居一平台上，怀疑从高处堕下，其家人发现后报警。

警员及救援人员接报到场，姓黄（84岁）女事主当场被证实死亡。警方初步调查，相信事主从上址一个单位堕下，现场未有检获遗书，案件列作「有人从高处堕下」处理，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
19小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
16小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
17小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
17小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
11小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
8小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
10小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
22小时前