长沙湾车火｜疑入私油期间喷油嘴冒烟起火 重案组接手调查

长沙湾鱼类批发市场周五（6日）发生火警，多辆车被焚毁，两名男伤者身体多处地方二级烧伤，情况危殆。消防在其中一辆严重焚毁的轻型货车上发现油缸、油枪及油喉等入油工具，相信其为非法改装而成的流动非法加油站，强调从事非法加油活动罪行严重，将会根据相关条例向有关人士提出检控。据了解，当时一辆运载非法汽油的轻型货车向私家车油缸加油，其间喷油嘴冒烟并起火肇祸。

相关新闻 : 长沙湾车火｜焚毁货车现油缸等入油工具 消防：为流动非法加油站 将果断执法

相关新闻 : 长沙湾鱼类批发市场7车起火 黑烟冲天远处清晰可见 2人受伤送院

警方昨午3时22分接获多人报案，指停泊于长沙湾钦州街西38号的一辆轻型货车怀疑起火，火势其后波及其他车辆。消防到场将火救熄，经初步调查，相信火势波及另外2辆中型货车、4辆轻型货车及1辆私家车，起火原因有可疑，案件交由深水埗警区重案组跟进，暂未有人被捕，案件暂列「出售及买入在香港的应税货品及火警」。至于两名男伤者分别为40岁本地男子及46岁非华裔男子送往医院治理。

消息指，轻型货车的司机为该名被烧伤的40岁男子，有黑社会背景，而非华裔男子则为私油买家。当时轻型货车载有非法汽油，司机正向私家车油缸加油期间，喷油嘴冒烟并起火肇祸。

