Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长沙湾车火｜疑入私油期间喷油嘴冒烟起火 重案组接手调查

突发
更新时间：15:53 2026-02-07 HKT
发布时间：15:53 2026-02-07 HKT

长沙湾鱼类批发市场周五（6日）发生火警，多辆车被焚毁，两名男伤者身体多处地方二级烧伤，情况危殆。消防在其中一辆严重焚毁的轻型货车上发现油缸、油枪及油喉等入油工具，相信其为非法改装而成的流动非法加油站，强调从事非法加油活动罪行严重，将会根据相关条例向有关人士提出检控。据了解，当时一辆运载非法汽油的轻型货车向私家车油缸加油，其间喷油嘴冒烟并起火肇祸。

相关新闻 : 长沙湾车火｜焚毁货车现油缸等入油工具 消防：为流动非法加油站 将果断执法

相关新闻 : 长沙湾鱼类批发市场7车起火 黑烟冲天远处清晰可见 2人受伤送院

警方昨午3时22分接获多人报案，指停泊于长沙湾钦州街西38号的一辆轻型货车怀疑起火，火势其后波及其他车辆。消防到场将火救熄，经初步调查，相信火势波及另外2辆中型货车、4辆轻型货车及1辆私家车，起火原因有可疑，案件交由深水埗警区重案组跟进，暂未有人被捕，案件暂列「出售及买入在香港的应税货品及火警」。至于两名男伤者分别为40岁本地男子及46岁非华裔男子送往医院治理。

消息指，轻型货车的司机为该名被烧伤的40岁男子，有黑社会背景，而非华裔男子则为私油买家。当时轻型货车载有非法汽油，司机正向私家车油缸加油期间，喷油嘴冒烟并起火肇祸。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
7小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
8小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
港铁大妈自制关爱座？ 豪华靓凳奇迹与车厢融为一体 网民羡慕：唔使同人争位｜Juicy叮
时事热话
6小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
11小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
50年代「天才童星」状态媲美事业巅峰 慢活走出抑郁症阴霾 看破生死决开心过活
影视圈
8小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 美容彩妆使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 美容彩妆使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
4小时前