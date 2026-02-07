Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│半山罗便臣道女子堕楼 当场身亡

突发
更新时间：09:28 2026-02-07 HKT
发布时间：09:28 2026-02-07 HKT

半山罗便臣道28号对开，今（7日）早上7时49分，一名女子疑由大厦露台堕下，倒卧行人路上，奄奄一息，救护员接报到场，经检验后证实女事主当场死亡。警方正调查其身份及堕楼原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

