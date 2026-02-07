郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人

元朗昨晚（6日）发生一宗针对公众人物的刑事毁坏案。成立动保机构「香港鹦鹉救援」的前艺人郭秀云，在元朗协助友人寻找遗失鹦鹉期间，停泊在路边的座驾惨遭毒手，挡风玻璃被击至碎裂，车头更留下一张写有恐吓字句的字条，要求她「比番只雀（还鸟）」。警方已将案件列作刑事毁坏处理。

半小时内折返 惊见「蛛网状」碎裂

事发于昨晚9时许，郭秀云驾着印有其机构标志的私家车，前往元朗壆围路一带，原本打算将物资交予一名兽医友人，并顺道在附近寻找对方早前遗失的鹦鹉。据悉，现场环境偏僻昏暗，郭女手持电筒在附近搜索约半小时后折返。

当她回到避车处时，赫然发现座驾挡风玻璃呈蛛网状碎裂。郭秀云起初以为因违泊引起不满，随后却发现车头留有一张字条，内容写道：「八婆比番只雀，不比，下次弄人。」她意识到事态严重，随即报案求助。

疑遭跟踪报复 郭秀云：忧家人安全

郭秀云接受访问时透露，事件可能涉及「恩怨」，怀疑有人对其机构运作不满，强调自己绝无将任何鹦鹉据为己有。被问及会否担心人身安全，郭秀云称：「如果佢唔用枪，我唔系太过担心。」但她坦言会担心家人的安全，形容无想过歹徒的「咁癫」，又称警方提醒她检查座驾有否被人装跟踪器。

警方表示，于昨晚10时15分接获一名56岁郭姓女子报案，称其停泊在壆围路近壆围西路的私家车挡风玻璃损毁，经初步调查后，案件列刑事毁坏，交由元朗警区刑事调查队跟进。现时警方正翻查附近一带的闭路电视片段，追缉涉案凶徒。