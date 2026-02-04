龙虾湾谋杀案｜严重刑事案不设期限 本港三年两名潜逃逾30年谋杀犯落网

1989年西贡龙虾湾五花大绑埋尸命案，主谋梅耀强潜逃37年，近日在泰国曼谷落网，明日（5日）将被押返香港，根据资料，这宗相信是香港谋杀案潜逃年期最久的疑犯落网。由于香港对未侦破的严重刑事案件不设期限，警方亦没有放弃任何线索和终止调查，2023年警队亦拘捕一名潜逃超过30年的谋杀案疑犯归案。

2023年11月11日，潜逃32年、涉嫌谋杀的59岁姓文内地男子在过关入境香港时遭拘捕。时任西九龙总区刑事总部警司钟雅伦表示，深水埗一间二手表行于32年前遭3名「省港旗兵」械劫，悍匪抢劫失败，却以血腥夺命收场，开枪击毙表行一名职员潜逃多年。惟天网恢恢，疏而不漏，其中一名劫匪32年后经深圳湾口岸来港打算奔丧兼旅游，被发现其指纹属于通缉人士，警方经比对DNA后，相信他与案有关将其拘捕。

陈年案件告破，当年的「省港旗兵」32年后被捕，案情细节逐渐曝光，原来当年警方虽在案发现场找到涉案疑犯的指纹，但不知指纹属于何人，加上姓文男子等悍匪是偷渡来港作案，后又偷渡返回内地，故此没有其出入境纪录，但警方一直未有放弃追查，及至2021年得悉重要情报，相信有关指纹属于该名姓文男子，而警方亦将有关指纹列入通缉名单内，故此入境处的出入境系统有该指纹纪录，当姓文男子过关时便马上被系统识别出来，入境处人员随即通知警方作出拘捕。

案发于1991年6月9日，当日3名男子佯装顾客进入北河街1号A信发二手钟表舖内，要求55岁职员郑启林从饰柜内取出名表；37岁东主及郑觉得有可疑，于是「打眼色」希望拖延时间，并由东主登上阁楼准备按动警钟，惟3匪突然拔出手枪，有人开枪一响，大叫「打劫」。已登上阁楼的东主惊闻枪声后按动警钟，一名贼人疑恼羞成怒，突然向郑姓职员的太阳穴开枪；3名贼人得知事败，向店内的玻璃再开一枪后冲出表舖，登上接应的私家车绝尘而去，其间因塞车于界限街弃车逃去。警方到场调查发现接应的贼车，当时已人去车空，车内检获一件染血T恤。郑中枪后血流如注，送院抢救后最终不治，遗下妻子及一对子女。

另外，2024年1月据日本传媒报道，1970年代在日本涉嫌犯下多宗大型企业爆炸案的通缉犯桐岛聪逃亡约49年后落网，是在逃时间最长的日本通缉犯。桐岛聪落网时已70岁，他是极端主义「东亚反日武装战线」成员，近年以化名住进神奈川县一家医院，因患有末期癌症，在医院接受治疗，至后来开始表明自己是桐岛聪而被警方拘捕。

而内媒《红星新闻》曾报导，在疫情防控期间，内地公安局进行大量梳理排查后，至少有超过30名杀人犯落网，不少命案逃犯潜逃时间超过20年，最长的是云南省德宏州芒市一名姓刀疑犯，因农田用水纠纷，他用锄头打人致死，37年后落网。