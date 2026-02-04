北角大厦杂物房变私烟储存仓 海关拘65岁女 检126万元货

海关周二(3日)于北角捣破一个私烟贮存仓库，检获约28万支怀疑私烟，估计市值约126万元，应课税值约92万元，并拘捕一名65岁报称无业本地女子。

海关税收罪案调查科税收调查第二组调查主任胡旨逵指，关员下午时分于北角发现一名女子形迹可疑，于是上前截停并带同该女子到附近一大厦内的后楼梯杂物房调查，并起出约28万支私烟。

据了解，被捕女子为大厦住户，该大厦有杂物房供人租用。

海关相信，是次行动已成功捣破一个供应东区一带的私烟贮存及分销中心，不排除涉案人士正在存货，以应付农历新年假期之需求。涉案人士为减低风险，将私烟收藏于市区旧楼民居大厦后楼梯杂物房，以其较隐蔽的位置企图增加海关侦查难度。

海关强调，买卖私烟同属违法。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。