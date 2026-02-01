屯门公路致命车祸｜30岁铁骑士堕桥亡 亲友伤心路祭

上周五（30日）屯门公路发生致命车祸，30岁姓陈男子驾驶电单车失事堕桥，并重伤倒卧在桥下的路中心，经送院抢救后不治。今日（2月1日）早上，死者的一众亲友进行路祭，现场愁云惨雾。

早上11时许，死者的亲友一行10多人，到肇事的屯门公路往元朗方向近青田交汇处路祭。现场挂起一件属于死者的衣服，有道士主持招魂仪式，众亲友手持香烛等祭品拜祭。其后他们完成仪式，黯然离去。

相关新闻：屯门公路铁骑士浴血倒卧马路 疑失事飞堕桥底送院不治

事发于上周五下午5时38分，30岁姓陈铁骑士驾驶电单车沿青田路往大兴方向行驶，当驶近至灯柱KHM111一右弯位时，失事翻侧并撞向防撞栏。电单车司机从青田路，飞堕至屯门公路近青田交汇处一行车线。他头部严重受伤，昏迷被送往屯门医院救治，延至当日傍晚6时36分被证实死亡。案件正由警方新界北总区交通部特别调查队跟进。

相关新闻：天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米