安泰邨48岁男子晕倒家中送院不治 上周曾跌倒头部撞向地下



今日（2月1日）清晨6时14分，秀茂坪安泰邨和泰楼一名48岁姓陈男子在家中晕倒，其妻发现大惊，连忙报警求助。救护员到场，发现事主昏迷不醒，于是将他送往联合医院治理，惟终告不治。

据了解，陈男与妻子及3名子女住上址，他患有糖尿病多年。上周二(1月27日)晚上，他曾跌倒头部撞向地下，但当时并没有接受任何治疗及入院。至今日凌晨零时30分，他向妻子表示感到不舒服，稍后分房而睡。至清晨6时许，妻子叫他起身时，发现陈男昏迷，蜷缩蜷缩成一团坐在地下，并倚靠床边，妻子大惊立即报案。警方初步调查后相信案件没有可疑，交由秀茂坪警区杂项调查队跟进。

