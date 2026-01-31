Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门接连发生纵火案多车被毁 两无业南亚汉被捕

突发
更新时间：18:51 2026-01-31 HKT
发布时间：17:54 2026-01-31 HKT

屯门昨日（30日）发生两宗纵火案，涉及和田邨及宝塘下露天停车场，多辆车被焚毁。消防认为起火原因有可疑，警方经调查后，拘捕两名报称无业的南亚裔男子，涉嫌「纵火」及「刑事毁坏」。

事件发生于昨日清晨5时03分，警方接获地点和田邨保安报案，指停泊于和彩楼对开的休憩处有电单车及单车起火。大约1小时后，警方再接获报案，指距离和田邨大约200米的塘亨路宝塘下露天停车场亦有车辆怀疑起火，7辆车被焚毁。

警方在现场进行调查，发现有闭路电视被破坏，案件随即交由屯门警区刑事调查队第四队跟进。由于屯门警区高度重视案件，立即调派反黑组及情报组探员协助调查。探员翻查大量闭路电视片段，并由附近居民提供的片段下，迅速锁定两名涉案南亚裔男子身份，最终在案发8小时内拘捕两人归案。

两名被捕南亚裔男子分别25及26岁，其中一人持行街纸，其余一人有香港身份证，均报称无业，警方正了解二人犯案动机，暂时无证据显示案件与收地或黑社会有关，稍后将会起诉二人「刑事毁坏」及「纵火」罪行。

相关新闻 : 屯门和田邨纵火烧车 电单车单车共5车遭殃
相关新闻 : 屯门宝塘下停车场起火 黑烟冲天 至少8车焚毁 疑与和田邨纵火相关

宝塘下纵火：

和田邨纵火：

