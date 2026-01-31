出席警队结业会操 邓炳强哽咽指同袍徒手挖遗体为完家人心愿

警察学院今日举行结业会操，担任检阅官的保安局局长邓炳强在致辞时表示，称职的警察应具备铁骨、仁心及慧眼，只有三者融为一体，警察才能「企得正，行得远」。 他提及大埔宏福苑夺命火惨剧时，一度哽咽指警员在极度恶劣环境下，仍付出巨大心力，在满布沙石及污水现场，徒手挖掘遗体，为的只是一个简单愿望，力求保持遗体的完整，让家人好好道别。

邓炳强提及大埔宏福苑大火时一度哽咽。

邓炳强致辞时表示，时代及环境在变，犯罪模式和调查案件的方法都在变，但警察的使命、对国家和香港的忠诚、维护法治的决心、及服务社会的承诺均不会改变。而外部势力及反中乱港分子不会罢休，警察应以钢铁般意志，守护国家安全、香港发展及「一国两制」实践。

他又提到2019年的社会事件，许多警员遇袭下依然尽忠职守。他又希望警察执法时要有温度，要将心比己、以民为本，他忆述大埔宏福苑夺命火惨剧时更一度哽咽，指警员在极度恶劣环境下，仍付出巨大心力，在满布沙石及污水现场，徒手挖掘遗体，为的只是一个简单愿望，力求保持遗体的完整，让家人好好道别。「呢份对生命的尊重，对苦难的共情，对专业的持守，就是警队最珍贵的仁心。」

另外，邓又说警察亦要有识变应变的慧眼，见微知著，洞察先机、超前部署，善用新科技、新知识及新思维，为香港发展敢于破局。