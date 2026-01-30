咸田湾现腐烂鲸尸｜死亡鲸鱼被移至万宜西坝处理 渔护署：已完成弃置清理
更新时间：22:40 2026-01-30 HKT
发布时间：22:40 2026-01-30 HKT
发布时间：22:40 2026-01-30 HKT
露营胜地西贡咸田湾昨日（1月29日）惊现腐烂鲸尸。渔农自然护理署表示，今日（1月30日）已完成鲸尸弃置及咸田湾的清理工作。署方亦在社交平台上载图片，可见工作人员穿戴防护服，今日日间于万宜水库西坝，出动重型机械处理鲸尸。
渔护署亦呼吁市民如再发现鲸鱼出没或鲸豚搁浅，应立即致电1823或透过1823手机应用程式通报，同时市民必须与鲸豚保持距离，注意个人安全，以免发生危险。
渔护署早前估计，死亡鲸鱼属于须鲸（Baleen whale），并非本地物种，估计已死亡一段时间，相信是从外海随水飘流至该水域。
根据纪录，须鲸的分布几乎遍及全球海洋，不同品种的主要生活水域各有不同。须鲸通常在夏季前往高纬度寒冷海域如北极或南极周边觅食；冬季则会迁徙到较温暖的低纬度或热带海域繁殖与育幼活动。
相关报道：露营胜地西贡咸田湾惊现腐烂鲸尸 内地行山客：一半沙滩是臭的
