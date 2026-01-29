网售韩国减肥药含受管制药物成分 衞生署吁停用勿购买

衞生署今日（29日）正调查一宗网上非法出售含有未标示受管制药物成分的减肥药个案，并提醒市民切勿购买或服用该产品，以免对健康构成风险。



衞生署根据情报，早前透过即时通讯软件购获一款减肥产品。该产品的纸盒包装上印有英文「KRN+PM」及「KOREAN PREMIUM」，内有30个密封包装袋，每个密封包装袋内含七颗药丸和胶囊。产品包装上有以韩文显示有关产品可能源自韩国。

化验结果显示，一款压印「Y|H」字样的橙色圆形药丸含有「氢氯噻嗪」；一款印有「TG」和「FLM」字样的绿色/黄色胶囊的样本则含有「氟西汀」。两者均属《药剂业及毒药条例》（第138章）下的第1部毒药。有关产品怀疑是未经注册药剂制品，衞生署会继续调查事件和采取适当跟进。

衞生署指「氢氯噻嗪」用以治疗高血压，其副作用包括低血压和电解质不平衡。「氟西汀」用以治疗抑郁症，可能引起幻觉及失眠。含有「氢氯噻嗪」和「氟西汀」的药剂制品只可在医生指示下使用，并凭医生处方在注册药剂师监督下于获授权毒药销售商出售。

衞生署强烈呼吁已购买上述产品的市民立即停止服用，并提醒市民切勿购买或使用成分或来历不明的产品。在网站购买受法例管制药物（包括减肥药物）有健康风险，除了未经医生评估个人健康状况，亦难以确认药物的正当来源，而且无法得知药物在运输过程是否储贮恰当（尤其须冷键保存药物），其安全、素质以致效能均无法保证。



衞生署同时提醒市民，透过任何途径（包括即时通讯软件或社交媒体）非法出售受《条例》管制的药物，均须负上刑责，切勿以身试法。