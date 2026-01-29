海关截查油塘商场停车场货车 检$814万私烟拘运输工人
更新时间：17:16 2026-01-29 HKT
香港海关昨（1月28日）晚在油塘打击分销私烟，于一个商场的停车场附近，截查一辆停泊在路边的货车。关员在货车上检获181万支怀疑私烟，估计市值约814万元，应课税值约598万元。
行动中，海关拘捕一名41岁报称为运输工人的男子，涉案货车亦被检取。被捕男子现正保释候查，海关会继续追查该批私烟的来源，不排除会有更多人被捕。
海关强调，会继续根据风险评估和情报分析从源头堵截，并透过针对贮存及分销贩卖多管齐下的执法策略，致力打击私烟活动。
