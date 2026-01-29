观塘私房菜惨遇「60人霸王餐」 老板亲揭背后原因 以蚀本价吁「帮手食」获网民力撑

位于观塘的「东记私房菜」周三（28日）在社交平台发文求助，指一名旧客预订60人「结婚宴席」竟无力付款，到场人数更「得一围枱唔够」，变相食「霸王餐」，最终报警求助。老板经了解后，发现该食客竟在半年前遭遇裁员，其后更堕入桃色陷阱失财，导致精神状态疑似出现异常。店方为盛宴准备鲍鱼、花甲等食材，但为免浪费食材，以$180蚀本价呼吁网民「一齐食咗佢」，结果引发大量人响应，一晚内60位名额爆满。老板姚先生向《星岛头条》表示，感激多位网民热烈支持，「佢哋真系好好人，真系一呼百应，个几钟就已经报晒名」。

「东记私房菜」昨晚在社交平台发文讲述「60人霸王餐」事件。

「东记私房菜」昨晚（28日）晚上9时半在facebook发帖，指一名年约55岁旧客早前落订订座60人宴席，声称「是来结婚的」，但到约定时间只得数人到场，不足一围，而且该客人亦无能力支付尾数。老板万般无奈下，只能报警求助，其后他得知该名旧客半年前遭遇裁员，加上疑似误堕桃色陷阱被骗去所有积蓄，精神状态疑似有异，甚至声称「今晚是来结婚的，以为『朋友』会来做人情」。警方经调查后将案件列作「纠纷」处理，双方会再就尾数进行商讨。

对于今次「60人霸王餐」，老板坦言「好x惨...人生第一次遇到，其实佢（旧客）都好x惨」，但他一早已准备鲍鱼、花甲等新鲜食材，亦「唔想倒落垃圾桶，好肉赤」，决定以$180蚀本价呼吁街坊「帮手食」，结果引发大量网民热烈响应，发帖后大约一小时，宴席的名额已经爆满。

老板亲述事件：个客嚟到神情恍惚 身上无身份证

老板姚先生向记者表示，该名负责订位的客人早于2024年已光顾，曾与他有数面之缘。一个月前，对方指要订6围枱，订金需要$17000，男子却只转账$10000，「佢话自己去咗泰国，返嚟先畀𠮶7000蚊尾数，我见佢系熟客就由佢啦，但WhatsApp揾唔到佢，电话又打唔到，最后个尾数都系无畀到」。

姚先生数日前与他确定订单，对方信誓旦旦表示没问题，「佢话搞结婚，6围枱无问题，但话未揾到老婆，又话『你知啲女人仔㗎啦』，然后又话揾紧人（宾客），但唔知齐唔齐」。由于他早已收取订金，只好照做买食材。

至昨日傍晚6时左右，姚先生见到该客人一人前来，神情恍惚，身旁有两个装满衣物的包袱，已经心知不妙，未几客人的数名前同事亦先后到场，「佢（客人）𠮶刻完全唔似以前嘅嘢，佢啲同事嚟到都觉得唔对路，最后佢哋畀咗少少人情」。老板经过一番思量后，只好叫该客人找数，但客人表示自己没有钱，要求旧同事帮手「碌卡」，但未有人理会，姚先生只能报警求助。

姚先生随后作出了解，得悉客人早前被裁员，加上怀疑堕入骗局，遭一名泰籍女子骗走财产，自此精神出问题。警方在客人身上未有发现身份证及护照，只能将他带走送院检查。姚先生坦言对事件感到无奈，扣除原先已支付的订金及「人情」，客人仍欠$14800，但在客人被带走前，亦叫员工煮「一人前」给他吃，「而家饮食业已经好难做，1月本身生意好淡静，点知咁样搞一搞，但好多谢一班网民帮手，大概个几钟就卖晒，真系好多谢大家」。他续指现时只收取每位$180，基本上是「蚀本价」，但只希望不要浪费食材。