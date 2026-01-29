景林邨死鱼事件｜水池114条鱼缺氧死亡 清洁公司女工头涉虐畜被捕

将军澳景林邨清洗屋邨水池，导致逾百条鱼包括锦鲤死亡，警方深入调查后，拘捕一名51岁清洁公司女工头。据悉，清洁水池前，6名工人把池中的所有鱼及龟移至3个装有水并连接住一个气泵的容器内，怀疑容器内缺乏足够的氧气，导致114条鱼死亡。

被捕女子姓司徒（51岁），涉嫌「残酷对待动物」被捕，案件交由将军澳警区重案组第一队负责调查。据悉，邨内水池饲养多条居民放生的鱼，主要是锦鲤，鱼池内总共196条鱼及4只龟。

鱼池自2025年8月起便由管理公司「置佳物业服务有限公司」及清洁公司「辉记环保清洁有限公司」一同管理。本月26日，清洁公司人员在清洁鱼池，清洁前，6名工人把池中的所有鱼及龟移至3个装有水并连接住一个气泵的容器内。

同日晚上7时许，姓余（45岁）女居民报警，指发现容器内的多条鱼没有气息及当时无人看管。爱护动物协会督察到场确认容器内有114条鱼死亡，指鱼只的死因是因为容器内缺乏足够的氧气。