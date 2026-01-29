车Cam直击｜荃锦公路AE92冲落山坡冒烟 事前曾逆线爬头 片主：使唔使咁搏呀？
更新时间：13:36 2026-01-29 HKT
今晨（29日）一辆丰田AE92「小钢炮」在荃锦公路失事，冲落山波直插约3米深的引水道，全车「反肚」。网上流出涉事的车Cam影片，所见事发前AE92从后而上，一度驶至对面线逆线爬头，讵料怀疑AE92再越过双白线驶回原有行车线时，在弯位失事冲落山坡。山坡中传出阵阵白烟，尾随的司机见发生意外，连忙代为报警。
相关新闻：荃锦公路丰田「小钢炮」堕坡反肚直插引水道 司机受伤一度被困
车Cam片段显示，当时片主驾车沿荃锦公路往荃湾方向行驶，突然车尾右后方传来阵阵的引擎声，涉事的AE92从后驶至爬头，并在对面线逆线而行，片主惊叹：「使唔使咁搏呀？」只见AE92继续逆线向前直飙，惟原线一直有车，片主还一度问：「嘘！有冇炒（车）？」未几AE92怀疑越过双白线驶回原有行车线时，在弯位失事。
镜头一转，片主驾车驶到涉事弯位现场，可见山坡草丛传出阵阵白烟，AE92已失事堕坡。片主的车内传来司机和乘客对话，直指「炒咗啦」、「跌咗落去呀」，并谓「帮佢报警啦！」
事发于今日早上8时许，一辆被誉为80至90年代「小钢炮」的丰田AE92私家车，沿荃锦公路往荃湾方向行驶，当驶至近大帽山道一个轻微右弯时，突然失事撞毁路边石柱铲入丛林，并冲落山波。私家车直插约3米深的引水道，全车「反肚」四轮朝天。
警方接获报案，指意外中司机被困，救援人员赶到现场，将男司机救出。幸他轻伤清醒，由救护车送往仁济医院治理。警方正调查意外原因。
