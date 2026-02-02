独家｜新型「扮假结婚」骗局曝光 犯罪集团招已婚港女做戏签纸 呃内地男逾十万中介费

安排假结婚协助内地人骗取香港居民身份的犯罪集团，近期设下新型骗局牟取暴利，《星岛》记者「放蛇」追查发现，集团安排成员假扮律师，并在社交媒体刊登「揾快钱」广告，利诱已婚港女当「特约演员」，继而在伪装的律师楼内，与有意来港定居的内地男子签署虚假结婚证书，从而诈骗内地男子10多万元中介费，堕入「扮假结婚」骗局的内地人或会蒙在鼓里多年，最终未能获得香港居民身份，即使发现受骗亦不敢贸然报警求助。假结婚犯罪集团成员坦言，会招揽未婚港人参与真正的假结婚，已婚女性则被安排参与骗局「呃大陆人」，务求「赚到尽」。

突发行动组

入境处统计数据显示，2025年共调查531宗假结婚个案，拘捕710人，绝大部分进行假结婚人士经定罪后，被判监禁4至24个月不等，假结婚犯罪集团成员经定罪后更被判监禁36至48个月。虽然入境处持续严厉打击相关罪行，但仍有不法之徒继续通过安排假结婚牟利，甚至设下诈财骗局。

记者在Facebook介绍工作群组发现一则「揾快钱」帖文，内容指招聘兼职前往台湾工作，日薪数千元，条件是已结婚的女士，怀疑是不法工作，于是点击WhatsApp连结，以已婚女性身份发讯息查询，对方指是签名「扮假结婚」，「配偶」是内地男子，签名地点为「香港律师楼」，台湾兼职则是另一类工作，与假结婚无关。

为查明「扮假结婚」细节，记者继续追问，获悉是假结婚犯罪集团在内地物色希望通过婚姻获取香港居民身份的男子，继而安排他们来港，前往装修犹如律师楼的「戏棚」，在假结婚集团成员假扮的律师见证下，与已婚港女扮演的「妻子」签署虚假结婚证书，集团继而向男子收取10多万元的中介费用，至于参与演出的港女则获得800元酬劳。对方强调，受骗内地男子不会找到「扮假结婚」的「妻子」，早前已安排6名已婚港女从中赚钱。

得悉诈骗流程后，记者以报酬太少为由拒绝合作，对方指只是「食饭钱」，不久答应将报酬增至1000元，并指一个月可进行3次「扮假结婚」。记者再度拒绝合作后，对方再增加报酬至2000元，又不断催促记者拍摄身份证和回乡证发送给他，以便安排内地男子来港签名。

至于为何招揽已婚女士「扮假结婚」，对方坦言：「因为无结婚就直接搞，结咗婚咪有另一种揾钱方法」，意思是会安排未婚女子参与真正的假结婚，已婚女性则被安排参与骗局「呃大陆人」。

消息称，近期假结婚犯罪集团接获的内地客户较多，当中以男性为主，惟未能在短期内提供足够的未婚香港居民参与假结婚，为免客人流失，于是招揽已婚港女参与骗局。