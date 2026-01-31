新一批学警毕业 前港队泳将投身警队：毕业是责任更重的起点

香港警察学院今日（31日）举行结业会操，见证新一批见习督察及学警毕业，投入警务工作。3名学员日前接受访问，分享投考警队的心路历程，当中两名见习督察分别为护理学系毕业的「荣誉警棍」得主，以及前香港游泳代表队成员。

24岁见习督察谭乐怡（Kiki）为荣誉警棍得奖人，毕业于护理系，加入警队前曾在政府部门任职行政主任。她表示，从小热爱警察题材的电视剧及侦探解谜游戏，梦想成为警察，就读大学期间参加警队学长计划（PMP），曾到警队毒品调查科实习，其间从执法者的角度深入观察社会问题，尤其对目睹毒品摧毁青少年一生深有感触，「我不愿再看到更多年轻人因毒品而断送前途，希望透过主动执法，从源头打击罪行。」

这段实习经历，让Kiki 深刻体会到警务工作的意义与责任，2024年5月正式投考督察，其后完成36周训练。

作为护理系毕业生，她认为护理专业与警务工作均重视抗压能力与沟通技巧，亦同样需要保持冷静作出即时判断，而在护理专业训练所培养的同理心，让她更懂得沟通技巧，更能妥善处理纠纷，相信这些特质能协助她未来的警务工作。

Kiki 笑言，希望日后有机会重返实习期间任职的毒品调查科，运用专业知识打击毒品罪行，尤其针对青少年滥药问题，为社会出一分力。

26岁见习督察黄钰茵（Jasmine）就读大学期间主修工商管理，副修健康与体育运动科学，亦是前香港游泳代表队成员，运动生涯近 15 年。她说，大学毕业后积极探索适合自己的方向，加入警队前曾在交通工程公司任职顾问。

Jasmine 续称，她从6岁起习泳，8岁加入中国香港游泳总会（前称香港业余游泳总会），一直代表香港参赛，包括2017年第5届阿什哈巴特亚洲室内暨武艺运动会，从中塑造了坚韧和自律的性格。

任职交通工程顾问期间，Jasmine 曾参与多个项目，包括曾与警务处代表合作，无论是制订施工期间的临时交通安排，还是事故应变方案，均深深感受到警务人员的专业精神和严谨工作态度，让她开始对警务工作产生兴趣，决定投考警队，希望利用自身工作经验，成为一名交通警。

见习督察黄钰茵自助习泳，2015年曾参加第一届全国青年运动会。

见习督察黄钰茵于2016年参加第五届亚洲中学生游泳锦标赛。

见习督察黄钰茵于2017年参加第五届亚洲室内暨武术运动会。

21岁学警程炫（Steven）在首届「应用教育文凭──学警预备训练」课程中获颁「最优秀学员」奖项。以学员身分完成22周的训练，再以学警身份接受27 周的基础训练。

Steven 表示，从小向往警察这份职业，记得中学读书时，班主任与每位同学进行个人生涯规划面谈，当时班主任认为他适合当警察，「因为她观察到我乐于助人，亦有正义感，她的话语在我心中留下一颗种子」。之后，他在内地国际学校修读高中，毕业后到美国修读副学士，主修康复治疗。

然而，他发现这学科不适合自己，一年后回港。2024年1月，他在一个教育及职业展览留意到警队的学警预备训练课程正招募学员，便马上报名，其后顺利完成课程，去年7月以学警身份踏入警校，最终顺利毕业。

回望过去，Steven指学警训练让他明白到真正的责任是有担当，其性格亦变得更加坚韧和包容，同时学会当机立断，在高压环境下快速分析。他感言：「毕业不是终点，而是作为一名警察，责任更重的起点。」