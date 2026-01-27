Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕

更新时间：20:31 2026-01-27 HKT
发布时间：19:14 2026-01-27 HKT

「撞车党」向轻微行车意外的司机索取天价赔偿个案越揭越多，引起全城关注。警方今日（27日）联同香港保险业联会召开记者会，指正审视30宗案件，全部于2023至2024年后发生，其中最高索债金额达80万元。由于民事索偿的案件牵涉多个界别，包括保险业界、医疗界及法律业界，现正进行分析，暂时未有人被捕。

警方近日留意到有传媒报道，指本港出现新型碰瓷党，在交通意外中有轻微碰撞或无碰撞下，于案件调查完结一段长时间后，突然被涉案车辆的司机或乘客提出民事索偿，包括相关相关律师费用、医疗开支、收入损失、汽车维修及杂费，每宗案件涉及数十万元。

警务处商业罪案调查科警司冯培基（右）及香港保险业联会行政总监刘佩玲（左）会见传媒。曾志恒摄
警务处商业罪案调查科警司冯培基（右）及香港保险业联会行政总监刘佩玲（左）会见传媒。曾志恒摄

警：暂时未有人被捕 

警方高度关注事件，上周五（23日）与保险业界的代表会面，了解有关情况。商罪科随即接手调查保险业界转介的个案及市民报案，亦主动联络被索偿人士。由于民事索偿的案件牵涉多个界别，包括保险业界、医疗界及法律业界，现正进行分析，暂时未有人被捕。

警务处商业罪案调查科警司冯培基表示，目前警方正审视30宗案件，全部于2023至2024年后发生，其中最高索债金额达80万元。

香港保险业联会行政总监刘佩玲指上周已与警方开会讨论案情，呼吁司机及车主保护自己，如没有直接发生交通意外而亦被人索偿，在收到警方报案通知及告票，或第三者索偿，应立即通知保险公司，「即使你觉得自己无任何过失，情况好轻微无任何损伤，都通知保险公司备案，可以将个案交畀保险公司专人跟进」。她又提醒车主千万不要因小失大。

相关新闻：东张西望｜专屈赔偿「撞车党」肆虐 轻微碰撞遭天价索偿 多名车主沦为「行走的猪肉」被宰

之前多名苦主向《东张西望》现身举报：

苦主 日期 过程 索偿金额
 John 7/2023 驾驶私家车在回旋处溜前，撞到前面一辆宝马私家车，对了声称受了伤，John不小心驾驶罪名成立，2024年8月，收到对方律师信。 50.54万
张先生  5/2024 荃湾街市买餸，倒车时与一辆白色Tesla电动车轻微相撞。 61.73万
陈小姐 5/2024 驾驶私家车驶经观塘道近创纪之城时进行切线，7月收到对方的律师信。 约61 万
蔡先生 10/2024 驾车到港岛，因不熟路切了白线，其后收到交通部信件，指违例驾驶罚款450元，其后再收到对方的律师信。 数万元
伍先生 10/2024 当时伍先生还是P牌，切线时没留意后面有车驶至，后车急煞，其后被判不小心驾驶，2025年9月，收到对方的律师信。

80万
许小姐 2024 在跑马地驾车时，与前方挂学牌的车辆发生轻微碰撞，讵料事后被对方教车师傅和学神索赔。 90万

