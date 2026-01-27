撞车党｜警审视30宗涉新型碰瓷党个案 最高索偿金额达$80万 暂无人被捕

「撞车党」向轻微行车意外的司机索取天价赔偿个案越揭越多，引起全城关注。警方今日（27日）联同香港保险业联会召开记者会，指正审视30宗案件，全部于2023至2024年后发生，其中最高索债金额达80万元。由于民事索偿的案件牵涉多个界别，包括保险业界、医疗界及法律业界，现正进行分析，暂时未有人被捕。

警方近日留意到有传媒报道，指本港出现新型碰瓷党，在交通意外中有轻微碰撞或无碰撞下，于案件调查完结一段长时间后，突然被涉案车辆的司机或乘客提出民事索偿，包括相关相关律师费用、医疗开支、收入损失、汽车维修及杂费，每宗案件涉及数十万元。

警务处商业罪案调查科警司冯培基（右）及香港保险业联会行政总监刘佩玲（左）会见传媒。曾志恒摄

警：暂时未有人被捕

警方高度关注事件，上周五（23日）与保险业界的代表会面，了解有关情况。商罪科随即接手调查保险业界转介的个案及市民报案，亦主动联络被索偿人士。由于民事索偿的案件牵涉多个界别，包括保险业界、医疗界及法律业界，现正进行分析，暂时未有人被捕。

警务处商业罪案调查科警司冯培基表示，目前警方正审视30宗案件，全部于2023至2024年后发生，其中最高索债金额达80万元。

香港保险业联会行政总监刘佩玲指上周已与警方开会讨论案情，呼吁司机及车主保护自己，如没有直接发生交通意外而亦被人索偿，在收到警方报案通知及告票，或第三者索偿，应立即通知保险公司，「即使你觉得自己无任何过失，情况好轻微无任何损伤，都通知保险公司备案，可以将个案交畀保险公司专人跟进」。她又提醒车主千万不要因小失大。

