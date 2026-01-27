景林邨死鱼事件│逾百鱼反肚 居民心痛难过 「咁样虐待生命系谋杀！」

将军澳景林邨疑因工人周一(26日)清洗水池，未有提供足够氧气养鱼致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注，更惊动警方介入列「残酷对待动物」作刑事调查。今日鱼池仍在清洗，余下数十条鱼被搬到另一边原本养龟的水池，但亦见多条死鱼反肚，情况令人惨不忍睹。邨内居民无不斥责管理公司做法欠妥，有「谋杀」之嫌，有居民坦言对事件感心痛不已，「成晚瞓唔好！」

相关新闻：景林邨死鱼事件│数十条鱼搬池仍死 居民直指管理公司失职「整到啲鱼死晒！」

居民黎先生表示昨日见到只有圆胶池载鱼，气泵像小朋友玩的「波波仔咁细，的鱼就颚晒头，养得生都养唔大，我话佢哋死梗，起码有成百条死！」。他说不少鱼是街坊买来放在池内，尤其锦鲤，千多元一条，「依家冇晒啦！我哋见到都好心痛。之前有一批龟，养喺龟池度，又系俾佢哋搬走晒，冇晒下文。依家到呢批鱼，又冇晒啦！大大细细成百条。成班街坊都好难过，我哋住咗几十年。」

他批评管理公司处理不善，「一换水就咁，佢哋唔识处理啲鱼，有两个鱼池，应该洗一个鱼池，就将鱼赶去另一边池，上手班人就做得啱。」

朱姓居民亦狠批管理公司「咁样虐待生命」，「昨日我都奇怪，放个细路仔游水泵气池喺度养鱼.....我夜啲出嚟见到全部鱼已反肚，又唔够氧，我屋企个鱼缸仲大过佢，唉，成晚都唔好瞓，搅到我心情唔好，咁样系谋杀！𠮶边有个龟池，点解唔放喺龟池养住先?洗完先慢慢再搬返过去都得，呢班人新管理。」