景林邨死鱼事件│逾百鱼反肚 居民心痛难过 「咁样虐待生命系谋杀！」
更新时间：10:51 2026-01-27 HKT
发布时间：10:51 2026-01-27 HKT
发布时间：10:51 2026-01-27 HKT
将军澳景林邨疑因工人周一(26日)清洗水池，未有提供足够氧气养鱼致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注，更惊动警方介入列「残酷对待动物」作刑事调查。今日鱼池仍在清洗，余下数十条鱼被搬到另一边原本养龟的水池，但亦见多条死鱼反肚，情况令人惨不忍睹。邨内居民无不斥责管理公司做法欠妥，有「谋杀」之嫌，有居民坦言对事件感心痛不已，「成晚瞓唔好！」
相关新闻：景林邨死鱼事件│数十条鱼搬池仍死 居民直指管理公司失职「整到啲鱼死晒！」
居民黎先生表示昨日见到只有圆胶池载鱼，气泵像小朋友玩的「波波仔咁细，的鱼就颚晒头，养得生都养唔大，我话佢哋死梗，起码有成百条死！」。他说不少鱼是街坊买来放在池内，尤其锦鲤，千多元一条，「依家冇晒啦！我哋见到都好心痛。之前有一批龟，养喺龟池度，又系俾佢哋搬走晒，冇晒下文。依家到呢批鱼，又冇晒啦！大大细细成百条。成班街坊都好难过，我哋住咗几十年。」
他批评管理公司处理不善，「一换水就咁，佢哋唔识处理啲鱼，有两个鱼池，应该洗一个鱼池，就将鱼赶去另一边池，上手班人就做得啱。」
朱姓居民亦狠批管理公司「咁样虐待生命」，「昨日我都奇怪，放个细路仔游水泵气池喺度养鱼.....我夜啲出嚟见到全部鱼已反肚，又唔够氧，我屋企个鱼缸仲大过佢，唉，成晚都唔好瞓，搅到我心情唔好，咁样系谋杀！𠮶边有个龟池，点解唔放喺龟池养住先?洗完先慢慢再搬返过去都得，呢班人新管理。」
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
2小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
2026-01-26 10:44 HKT