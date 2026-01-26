西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近150米 撼七人车再撞栏停下

西环坚尼地城发生惊险交通意外。今日（1月26日）傍晚6时许，47岁姓许男司机驾车接载11岁儿子，并沿城西道西行。当私家车驶至坚尼地城海旁时，许男突然晕倒。私家车继续沿山市街行驶，许男的儿子于是从旁尝试控制軚盘，但期间私家车驶至山市街时撞到一部七人车。随后私家车再继续行驶近百米，到近卑路乍街与石山街时，撞到路边铁栏才停下。

事件中私家车车头受损，七人车则车尾凹陷，所幸被撞七人车的司机没有受伤，亦没有途人被撞及。救护员其后接报赶至，将许男送院急救，目前他在深切治疗部留医。警方仍在调查事件。