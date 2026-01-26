中电短暂电压骤降接多宗困䢂报告 西九龙站部分设施跳制暂停运作

今(26日)早上10时19分至10时30分，消防接获至少11宗困䢂报告，涉及尖沙咀、油麻地、旺角等区，事件中没有人受伤。

据了解，高铁西九龙站亦受影响，部分设施一度受阻数分钟。 港铁回复查询时表示，今早约10时许，由于电力公司供电电压骤降，令到香港西九龙站部分需要用电的设施，出现跳制而暂停运作，包括部分升降机丶扶手电梯等。车站人员需要重启相关设备。整体车站运作及列车服务并没有受到影响。

中电发言人证实，今(26日)上午约10时16分，中电位于油麻地区内的13万2千伏特供电线路，怀疑受到第三方干扰，录得短暂电压骤降，历时少于0.1秒，期间电力供应没有中断。

附近部分客户可能会出现灯光转暗或闪烁情况；一些对电压改变较敏感的电力装置或会因启动保护装置而暂停运作。中电正跟进事件。