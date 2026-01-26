有片｜长沙湾苏屋邨马路变竞技场 青少年集体踩滑板车BMX显身手 网民：咪害司机

网上昨日（25日）流传一段短片，显示晚上时分长沙湾苏屋邨对开，有青少年三五成群在马路上踩滑板车及单车，险象横生。片中所见，现场是长发街与保安道交界，一批青少年在保安道游乐场外聚集，期间有人在马路上踩滑板车，横越长发街的行人过路处，直冲向保安道游乐场外的斜坡。当时行人过路处行车灯号为红灯，有车辆停在灯位等候转灯，滑板车连人带车冲到游乐场外的斜坡高处，再滑下返回地面，惟有人失平衡跌倒并一度滚出保安道一边的马路，幸没有车辆经过，青年也自行爬起身。

接着另一青少年又踩着滑板车，横过长发街行人过路处，同样冲向保安道游乐场外的斜坡，利用斜坡作跳台，将板车冲向高处再滑下，之后掉头横过长发街。期间青年踩着滑板车经过行人过路处的安全岛石壆，又大显身手，顺势跃起滑板车再落地。

其后第三幕上演，今次到单车表演。所见一名青少年踩单车，由长发街行人过路处冲向保安道游乐场外的斜坡，铲上斜坡后再转身返回长发街马路上游走。另一名单车青年接力，冲上游乐场斜坡后，由保安道一边返回马路，并U-turn驶返长发街。此时长发街行车灯号转为绿灯，有车辆开行，与踩单车的青年擦身而过。影片历时约半分钟，至此结束，没有指明事发日期及时间。

网民对事件反应两极，有人批评涉事青少年做法危险，「玩唔紧要...咪害司机，唔该，拜托！」、「佢哋喺马路边咁玩，其实好唔负责任，唔系佢撞到行人同车，就系佢哋被车撞倒，到时累死司机」、「拉晒未？」不过，亦有网民指「夜晚 唔太影响人 Ok嘅」、「的确唔岩（啱），但香港想揾个合适位置玩，又真系谂唔到边到有」、「呢啲先叫青春」。