禁手机阵｜新例实施首日警深圳湾放蛇拉人 揭两的士司机车头放多部机

今日（25日）起，司机驾驶时不可在前方放置多于两部流动电讯装置，每部装置的屏幕对角不可超过19厘米长，相等于两部手机大小，违例者最高可处罚款2,000元。警方下午在深圳湾香港口岸「放蛇」，发现两名的士司机涉嫌违例，包括「驾驶时放置多于两部流动电讯装置」及「招揽乘客」等。

新界北总区交通部执行及管制组特遣队人员今午在深圳湾香港口岸展开打击的士违例事项行动。行动中，人员派员乔装乘客，发现两名的士司机涉嫌违例，包括「招揽乘客」、「驾驶时放置多于两部流动电讯装置」、「没有展示的士司机证」及「未经授权使用车队的士停车处」。人员将会发出传票票控有关司机。

警方重申，行动仍在进行中，会继续采取果断的执法行动，打击相关的士违例事项，以保障市民及游客的权益。市民及游客如发现任何有关的士违法行为，应记下时间、地点、的士车牌、司机姓名及行车路线等资料，并向警方举报。

警方在深圳湾香港口岸「放蛇」，发现两名的士司机涉嫌违例，包括「招揽乘客」、「驾驶时放置多于两部流动电讯装置」、「没有展示的士司机证」及「未经授权使用车队的士停车处」。警方提供

警方在深圳湾香港口岸「放蛇」，发现两名的士司机涉嫌违例，包括「招揽乘客」、「驾驶时放置多于两部流动电讯装置」、「没有展示的士司机证」及「未经授权使用车队的士停车处」。警方提供

警方在深圳湾香港口岸「放蛇」，发现两名的士司机涉嫌违例，包括「招揽乘客」、「驾驶时放置多于两部流动电讯装置」、「没有展示的士司机证」及「未经授权使用车队的士停车处」。警方提供