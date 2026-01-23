Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金钟太古广场扶手电梯意外 男子疑失平衡「骨牌式」撞人酿4伤

突发
更新时间：16:29 2026-01-23 HKT
发布时间：16:29 2026-01-23 HKT

金钟发生扶手梯意外。今日（23日）下午3时许，一名男子于金钟道88号太古广场使用扶手电梯上行，怀疑失平衡向后跌倒，如骨牌般压倒后方3名女子。有途人发现事件，按掣煞停扶手电梯。

救援人员接报到场，发现4人头、手及脚受伤，幸仍然清醒，随即替他们进行急救及包扎，送院治理。商场职员一度将涉事扶手电梯围封，暂停使用。

太古广场回复传媒查询时表示，今午约4时，太古广场内一条由L1层往L2层的扶手电梯发生意外，一名男士在使用扶手电梯期间向后跌倒，并撞到后方3名访客，导致4人受伤。事发后，有市民按停扶手电梯。

太古广场职员随即抵达现场提供协助，并召唤救护人员到场。救护员到场后为4名伤者进行初步包扎，4人随后被送往医院，送院时全部清醒。太古广场已即时暂停该扶手电梯的运作，并正全力配合警方及机电工程署进行详细检查。
 

