《星岛》率先踢爆元朗鬼油站营运情况 直击加油装置简陋防火零设防

近年本地油站的零售牌价不断创新高，令不法分子趁机进行俗称「鬼油」的走私汽油生意，甚至在社交平台卖广告明目张胆地进行宣传吸客。《星岛》早前以顾客身份直击报导一间位于元朗的非法油站经营情况，而海关及消防过去两星期采取打击非法燃油活动的联合行动，侦破8宗相关案件，包括《星岛》所报导的元朗非法加油站。

当日记者通过非法油站广告附有的WhatsApp号码联络，获悉多间非法油站均销售「95」汽油，即辛烷值为95的无铅汽油，价格相对低廉，多为11至12元一升，销售地点遍布元朗、上水、葵青、黄大仙、大埔等，部分更标榜「中国海油直送」，又根据其中一间元朗非法油站提供的电子地图，驱车前往元朗一个露天停车场。

当日情况：

由于现场没有任何指示牌，记者花了数分钟才找到非法油站入口，门外有一名男子突然走近，表示「暗号系响两下咹」，未几一辆私家车驶至，一名南亚裔男工人随即打开铁皮屋闸门，让车辆驶入，记者亦驱车紧随其后，按动两下喇叭后获准进入，工人随即关上闸门。

现场所见，非法油站设于铁皮屋，备有简陋油缸、油表和油枪等入油设备，以及至少4部闭路电视，旁边则有居住空间，低未见有灭火筒等防火设备，一旦闭门加油期间失火，随时性命不保。

工人为客人车辆加油期间，记者询问油站生意是否忙碌，对方连忙回答「yes」，又指早前向客人赠送修甲工具套装，已全部送出，目前会赠送樽装水和纸巾。记者其后称忘记携带银包，承诺前往柜员机取款后再前来加油，对方露出疑惑眼神，不久开闸放行。

