警冚旺角花园街毒窟检$1.3万毒品 10人被捕包括男主持
更新时间：18:10 2026-01-21 HKT
发布时间：18:10 2026-01-21 HKT
旺角警区特别职务队人员根据线报及经深入调查，今日（21日）在区内进行打击毒品行动，突击搜查花园街一单位。人员在该单位内共检获约13克怀疑海洛英、约10克怀疑冰毒、6粒怀疑蓝精灵药丸及一批怀疑吸食毒品的工具，包括冰壸、锡纸及打火机等。
人员遂拘捕该单位内一名62岁李姓本地男子，涉嫌「经营毒窟」及「贩运危险药物」；单位内另外5名本地男子及4名本地女子，年龄介乎40岁至71岁，则涉嫌「服食或注射危险药物」被捕。所有被捕人士现正被扣留调查。行动中检获的毒品总市值约1.3万元。
