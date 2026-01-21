上水虐儿｜4月大男婴疑遭叉颈摇晃脑出血命危 哥哥同瘀伤留医 两外佣落网1被控

上水发生骇人虐婴案，一名乳名「细波」的4个月大男婴疑遭叉颈及猛烈摇晃，导致脑出血抽搐，目前在沙田威尔斯亲王医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。其16个月大的哥哥「大波」身上亦有可疑瘀伤，同需送院治理。警方经调查后于本周二（20日）以涉嫌「对所看管儿童或青少年虐待或忽略」罪，拘捕两名分别28岁及45岁的外籍女佣；当中28岁女佣被落案起诉，案件将于明日（22日）在粉岭裁判法院提堂。

相关新闻：4个月大男婴脑出血昏迷疑遭叉颈摇晃 警拘两外佣 父斥责：系谋杀

大埔警区刑事部总督察谭婧珊于今午（21日）记者会上交代案件，指本周日（18日）警方接获沙田威尔斯亲王医院报案，一名4个月大男婴的脑部和眼底出现出血情况，经评估伤势后相信有可疑，怀疑由外力引致，导致俗称「婴儿摇晃症候群」的症状。警方随即展开调查，并发现涉事家庭共有2名儿童，包括该名4个月大男婴和他的16个月大哥哥，而两人身上均有瘀伤。

调查显示，2名男婴主要由2名外籍佣工照顾，一家居于上水蕉径村一村屋。警方于本周二拘捕两名分别28岁和45岁的外籍女佣，她们涉嫌「对所看管儿童或青少年虐待或忽略」，随即被扣留调查。警方其后作深入调查，包括翻查家居闭路电视片段，有理由相信该名28岁的疑犯曾于本周日凌晨，在蕉径村的村屋内伤害4个月大的男婴，并怀疑她曾经伤害16个月大的哥哥。

该28岁疑犯稍后会被暂控「对所看管儿童或青少年虐待或忽略」罪，案件将于明天（22日）在粉岭裁判法院提堂，而针对45岁疑犯，调查则仍在进行。

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

谭婧珊称，两名受害儿童现时留院接受治疗，4个月大的婴儿在深切治疗部留医，已接受脑部手术，情况危殆。而16个月大的男婴，伤势为大腿及左边面有轻微瘀伤，情况稳定。谭指出，警方翻查涉事家庭的闭路电视片段，发现事发当日男婴的父母并不在家，而由于所设的闭路电视限于客厅位置，暂时在片段中未见有确切严重的虐儿行为，警方会继续调查。她又称，受害男婴的婴儿摇晃症候群并非一下子造成，但确实日子及时间仍有待调查，警方亦会密切留男意两名受害儿童的情况。

家庭冲突及性暴力政策组高阶督察郭思慧表示，《强制举报虐待儿童条例》于本周二正式生效，今次案件正是因为医护人员发现受害人有不寻常的伤势而主动举报，只要及早介入，很多悲剧是可以避免或减轻。她强调警方会继续以跨专业模式，与社会福利署、医护界、学校以及地区团体紧密合作，一方面严正跟进每一宗怀疑虐儿个案，另一方面亦会加强公众教育，并为专业人员提供全方位的支援，扩大保护儿童网。