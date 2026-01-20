警察谈判组成立半世纪 100%成功谈判专家：谈判不在于话术中，而在聆听

成立半世纪的警察谈判组（谈判组）将于1月22及23日举办50周年发展研讨会，汇聚内地及海外谈判专家，标志开展内联外通新篇章。有份筹备今次盛事的督察陈日风与谈判组同行20载，他接受今期《警声》访问时指团队近年从以应对为主的危机干预，扩展到主动的危机预防，实现了自己踏上谈判之路的初心。

「当时驻守杂项调查小队的我负责调查自杀案件，我常常反思与其事后惋惜，不如反客为主，在悲剧发生前主动介入！」这份决心推动陈日风通过严格遴选，成功加入谈判组。20年间处理数百宗案件，他坚信聆听是开启对话的关键：「电视剧中说一句『我明白你』容易，但我们确切没有经历过事主的遭遇，岂能真正体会到他们的感受呢？唯有我们真诚聆听，从心讲出想法，透过共情才能让对方打开心扉。」

陈日风为谈判组成员，现于警察学院担任初级警务人员专业发展的教官。

凭着这份以心为心的信念，陈日风至今保持着百分百成功的谈判纪录，无线新闻节目更于五年间两度为他追踪报道。他现在于警察学院担任初级警务人员专业发展的教官，将实战淬炼的「心法」传授后辈：「谈判不在于话术之中，而在聆听。我们要尊重每一个生命，用同理心深度聆听。」

谈判组50年来不断优化发展，由以往单纯应对危机，主动提升到预防危机。团队积极与心理服务课协作，邀请警察临床心理学家参与培训；针对近年急升的青少年自杀案件，团队走入校园，为教师提供危机处理训练。陈日风坦言：「我们致力防患未然，只要有心聆听、易地而处，人人都可以是谈判员！」

陈日风（前排右）20年间处理数百宗案件，坚信聆听是开启对话的关键。

迈向金禧新里程，谈判组更积极联通世界，在即将举行的国际研讨会中，与内地和海外同行，联同教育局、社会福利署、学界，以及心理学和精神科范畴专家，跨专业探讨危机管理、自杀预防等议题。陈日风指出：「各地案件形势各异，交流成功对策，揉合不同专业，能够有助开拓新思路。香港作为国家窗口，正好发挥桥梁作用，以专业联系专业。」

由个人初心到团队使命，从本地协作到国际联通，陈日风与谈判组成员时刻自强不息，他自豪地说：「团队半世纪的扎根耕耘，以专业能力赢得市民信任，说好了警察故事；在50周年的重要时刻，我们为能够进一步代表警队，向国际同行展示奋斗成果而感到光荣，期望在今次交流中传递香港警察的专业精神，让世界看见属于国家和香港的好故事。」

凭着以心为心的信念，陈日风（后排右三）至今保持着百分百成功的谈判纪录。