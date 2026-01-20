Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜屯门山景邨男子堕楼 当场死亡

突发
更新时间：14:04 2026-01-20 HKT
发布时间：14:04 2026-01-20 HKT

今日（20日）下午12时50分，屯门山景邨景业楼一名中年男子堕楼，倒地不起。救援人员到场，发现事主已当场死亡。警方用帐篷遮蔽遗体，正调查事件。

现场消息称，男事主由高层寓所堕下，疑撞到簷篷再堕地，身躯受撞击弹出碎骨及血桨，警员需用多个帐篷遮盖遗体。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

