机场A29线意外行至佐敦 车长疑迷途一度停车 城巴解释：因车祸改道已派员协助

突发
更新时间：21:52 2026-01-19 HKT
发布时间：21:52 2026-01-19 HKT

网上今日（1月19日）流传，一部原定由机场经龙翔道往观塘及将军澳的A29线巴士，竟意外驶至佐敦文英楼对开。有乘客在社交平台称，涉事车长抵达佐敦时「话唔识路叫晒落车」，该乘客大感无奈，坦言车内九成是游客：「叫人点再嚟香港玩？」帖文流传后城巴回复查询，表示事件源于青马大桥附近一宗车祸，导致巴士突发改道，当时已即时派员协助。

城巴表示，事发于今日上午，因应青马大桥行政大楼有外界汽车起火，多条专营巴士线临时改道，期间长青公路（九龙方向）部分路段一度全封。突发临时改道期间，一辆行驶A29线往将军澳方向的城巴机场快线，其车长向车务控制中心寻求进一步指示，相关巴士曾于佐敦停车处短暂停车。

有乘客在社交平台称，A29车长抵达佐敦时，「话唔识路叫晒落车」。FB：Jon Wong@马路的事讨论区
城巴即时安排前线督察提供协助，安排巴士尽快继续行程，将对市民及旅客影响减至最低。城巴正按既定程序跟进事件。相关帖文下方亦有同车乘客留言佐证，称「最终呢架巴士由车务督察带路，返回原有路线一个站都冇飞到」

翻查资料，今晨11时许，一辆货柜车载着建筑材料沿汀九桥往九龙方向行驶，至近青衣西北交汇处起火，货车司机慌忙弃车逃生及报警，消防到场开喉灌救，15分钟后将火扑熄，事件中无人受伤。

相关报道：青衣货柜车自焚 消防开喉救熄

青衣西北交汇处今晨有货柜车起火，导致多部巴士临时改道。FB：香港公共交通智库
