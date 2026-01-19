渣马2026｜跑手孭B陪跑 儿科医生：一旦仆倒 伤害难以想像

渣打马拉松虽然曲终人散，但一名男跑手孭住BB参加比赛，掀起全城热话，有网民担心BB容易造成脑震荡。香港儿科专科医生欧阳卓伦反对跑手拿BB冒险，他表示，跑步期间仆倒或跌低相当普遍，倘孭住BB参赛，一旦发生意外，整个人向前扑地倒下，成人的身体可能压伤BB，造成难以想像的伤害。

香港儿科专科医生欧阳卓伦。

欧阳医生认同田径总会做法，即场要求有关跑手离开赛道，以确保安全。他指出，带同BB参赛，在长途赛事发生意外常见，弱小的BB被成人的体重压住，可能造成头部、手脚受伤，做法绝对理性。他认为，父母为BB着想，不应带同BB陪跑，大会亦明确列明，跑手有甚么不宜做，避免同类事情发生。

根据渣马官网表示，大会禁止参赛者带同婴儿、未满16岁或任何未有戴上渣打香港马拉松2026之有效号码布人士参加及进入赛道范围，违例者将会被即时要求离开赛道。