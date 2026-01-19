珍惜生命│粉岭逸峰广场男子堕地 当场不治

今(19日)早上11时33分，粉岭马适路1号逸峰广场，保安报案指一名男子倒卧在上址对开，怀疑从高处堕下。人员接报到场，男事主现场被证实死亡。人员经初步调查，相信姓丁（48岁）事主从上址一单位堕下。警方于现场检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主有情绪病纪录。

警方围封现场调查。ＦＢ皇后山乜都友

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk