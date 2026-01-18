Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人严重

突发
更新时间：15:35 2026-01-18 HKT
发布时间：09:20 2026-01-18 HKT

「渣打马拉松2026」今（18日）晨举行，共有约74,000人参赛，一如以往赛事中有跑手受伤或不适需要送院。截至下午2时，医管局数字显示，送院跑手共50人，二人危殆，二人严重，30人稳定，14人已出院，2人情况未知。

田径总会表示，截至早上11时，共30名跑手送院，其中三人情况比较严重，分别在东廊、崇光百货及西隧不适。有1517人需作治疗，大部分是轻伤，包括擦损、扭伤和肌肉抽筋等。据了解，两名晕倒跑手分别姓张（50岁）及姓杨（58岁）男子。

早上8时许，一男一女跑手不适，送往湾仔律敦治医院治理。至早上9时许，两名女跑手陆续送往律敦治医院，其中一人手部包扎药布。

至早上9时45分，一名男跑手昏迷送院，救护员用心外压机一边抢救、一边紧急推入急症室，只见事主双眼微张，身体轻微抽搐。约10分钟后，再有两名男跑手送院，其中一人坐在轮椅上，额头受伤流血，身披保温锡纸，料是曾仆倒受伤。

至早上10时左右，一男一女跑手分别送往律敦治医院，其中男子昏迷不醒，面部有伤痕。约半小时后，一名男跑手不适送院，左膝受伤包紥，身上挂有呕吐袋。

至11时许，一名女跑手不适送院治理。

相关新闻： 渣打马拉松2026．持续更新︱市民「捕获」周润发现身10公里赛 半马男、女子冠军：香港赛道多斜坡具挑战性

 

