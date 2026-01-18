渣打马拉松2026｜青朗公路工程车封路期间与的士相撞 6人受伤

渣打马拉松周日（18日）举行，有工程箭嘴车在青朗公路为赛事封路期间，与一辆的士发生相撞，造成6人受伤，包括两车司机。

事件发生于周六（17日）晚上11时47分，一辆载有大量俗称「雪糕筒」路障的工程车，沿青朗公路往九龙方向快线行驶，准备进行封路安排。期间工程车切入中线时，尾随一辆载有4名乘客的的士怀疑收掣不及，两车发生碰撞。工程车其后被撞至向右翻侧。

事故中，工程车男司机、的士男司机及4名乘客均告受轻伤。救护员到场为伤者作初步治理后，将全部伤者送往仁济医院接受进一步治疗。

现场所见，涉事的士车头严重损毁，工程箭嘴车翻侧停在路中，车上大量「雪糕筒」散落路面，警方正调查意外原因。