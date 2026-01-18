Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜青朗公路工程车封路期间与的士相撞 6人受伤

突发
更新时间：01:22 2026-01-18 HKT
发布时间：01:22 2026-01-18 HKT

渣打马拉松周日（18日）举行，有工程箭嘴车在青朗公路为赛事封路期间，与一辆的士发生相撞，造成6人受伤，包括两车司机。

事件发生于周六（17日）晚上11时47分，一辆载有大量俗称「雪糕筒」路障的工程车，沿青朗公路往九龙方向快线行驶，准备进行封路安排。期间工程车切入中线时，尾随一辆载有4名乘客的的士怀疑收掣不及，两车发生碰撞。工程车其后被撞至向右翻侧。

事故中，工程车男司机、的士男司机及4名乘客均告受轻伤。救护员到场为伤者作初步治理后，将全部伤者送往仁济医院接受进一步治疗。

相关新闻：渣打马拉松2026 ‧ 持续更新︱晚上11时半起分阶段封路 半马及十公里挑战组清晨5时30分开跑

现场所见，涉事的士车头严重损毁，工程箭嘴车翻侧停在路中，车上大量「雪糕筒」散落路面，警方正调查意外原因。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
10小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
2026-01-16 13:00 HKT
六合彩搅珠结果出炉｜头奖$3100万 睇下幸运儿系咪你!
六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万
社会
5小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
10小时前
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
16小时前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
8小时前
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
渣打马拉松2026︱1.18开跑 一文睇清路线/跑手包领取须知/天气/封路/交通安排（附跑手专属优惠清单）
社会
13小时前
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
76岁前TVB金牌司仪「爆血管」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」
影视圈
16小时前
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一线花旦近照曝光 夫妇欧游一细节甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影视圈
4小时前
02:22
乐华南邨谋杀案｜28岁非洲裔无业汉潜逃内地落网 昨移交返港 疑感情问题犯案
突发
10小时前