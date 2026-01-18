Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻追击｜控烟辣招显效 新例实施拘8300人 海关：买卖私烟同属违法

更新时间：08:05 2026-01-18 HKT
发布时间：08:05 2026-01-18 HKT

去年9月19日控烟「辣招」实施后，截至去年底有8300人涉及私烟案件被捕。香港海关表示，近月法庭就私烟相关罪行的判刑相当具阻吓性，不论是买卖私烟还是未有申报携带超额未完税香烟入境香港，即使初犯亦判处监禁，呼吁公众切勿以身试法。

自去年9月19日实施《2025年控烟法例（修订）条例》加强控烟措施后，截至去年12月31日，海关侦破的私烟案件约有8600宗，检获私烟约1.66亿支，总值约7.32亿元，应课税值约5.51亿元，拘捕了约8300人，当中案件包括走私、储存及分销、贩卖及入境者携带超额免税香烟而以罚款代替诉讼等个案。

海关提醒市民及旅客，买卖私烟同属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。我们留意到近月法庭就私烟相关罪行的判刑亦相当具阻吓性，无论是市内买卖私烟活动，或旅客在未有向海关人员作出申报下携带超额未完税香烟入境香港，即使初犯，法庭亦会判处监禁。《修订条例》实施至今，涉及旅客携带超额未完税香烟的最高判刑分别为监禁8个月及罚款50,000元。

海关会继续严厉打撃私烟相关罪行， 市民如发现怀疑私烟活动可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）作出举报。

