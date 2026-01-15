荃湾夺命吊运工伤｜29岁扎铁工遭风煤樽击毙 家属黯然认尸

荃湾宝丰路一建筑地盘于昨日（1月14日）下午有天秤吊运期间，吊笼舱门意外打开，导致3支风煤樽及1个灭火筒堕下，地面3名紥铁男工人走避不及受伤，其中29岁姓陈男工头部重创不治。今早（15日）死者的家属在工业伤亡权益会陪同下，到葵涌公众殓房认领遗体，至近中午众人黯然离开。

据了解，离世的29岁姓陈男工人未婚，有父母及兄弟，他是家中经济支柱。工业伤亡权益会总干事萧倩文表示，家属要求彻查意外成因，并要求公司作出合理解释及交代。她引述昨日死者所属公司已口头承诺会向家属发放恩恤金，家属亦希望公司能够提出具体的善后安排，尽快会面商讨。

萧倩文续称，近日接连发生两宗吊运相关的致命意外，当局应该反思并检视安全措施。她质疑吊运工序进行期间，「上面吊运，下面必须清场，禁止任何工作」，质疑涉事地盘有否严格执行安全守则，认为若当局发现有人违规，必须作出检控。

事发于昨日下午1时34分左右，现场是荃湾宝丰路一建筑地盘，正进行吊运工序。据悉3支风煤樽和1个灭火筒正由地盘天秤吊运，其长度均至少1米、直径均至少20厘米，其间怀疑有部件松脱，吊笼舱门意外打开，导致风煤樽和灭火筒由离地20米高处飞堕而下。3名男工走避不及，其中两人重创昏迷，分别为头破血流的29岁姓陈工人，及脚部流血的40岁姓施工人，他们被送往玛嘉烈医院抢救，惜陈男回天乏术。另一名50岁同姓陈的工人则扭伤脚，清醒被送往仁济医院治理。劳工处接报后已即时派员到场调查意外。

翻查资料，这是本港于短短三日内发生的第二宗涉及吊运工序的严重工业意外。本周一（1月12日）下午1时许，启德德高道地盘内，一名33岁南亚裔「埋码」男工，协助吊运重型水缸。其间水缸放落地时怀疑不稳，男工上前解绳时便被压倒，重创不治，遗下妻子及两名年仅3岁及2岁儿子。

另外，昨日亦一日内发生2宗致命的工业意外。昨日下午4时许，启德承丰里一住宅地盘内，一名65岁姓张男工在可移动升降台工作时，意外被夹在工作台栏杆及墙身间昏迷，63岁姓潘男工友其后将他救出。救援人员接报赶至，随即将昏迷男工送联合医院抢救，惜最终不治。

