荔景祖尧邨单位起火 消防揭屋内一老翁死亡 疑床头烧艾草肇祸

荔景祖尧邨发生夺命火警。今日（14日）中午约12时41分，祖尧邨启谦楼5楼一单位起火冒烟，大批街坊报警求助。消防接报赶至，出动一喉一烟帽队 救火，并调派额外搜救队协助居民疏散，约10分钟迅速将火救熄。其间，消防员在单位睡房内发现一名78岁老翁，但他右上半身及头部烧伤，已当场死亡。消防相信老翁在床头燃点艾草，烧着其他杂物引起火灾。

消防处助理消防区长李启聪见记者时表示，起火单位面积约8米乘5米（即约400呎），单位摆设正常，没有太多杂物。消防在火警中动用13部消防车、3部救护车、71名消防及救护人员救火。离世老翁于约60呎大的睡房内被发现，而起火位置亦位于床头。据离世老翁家人资料，老翁近日行动不便，并有烧艾草习惯，消防在场亦发现燃烧中艾草，相信火警与燃点艾草有关，初步没可疑。

消防又提到，火警期间大厦消防钟有鸣响，消防喉辘亦运作正常。另外经宏福苑大火后成立的快速应变小队人员检查，启谦楼持有效消防装置周年检查证书，小队人员检查大厦消防装置后亦未发现不妥之处。消防最后提醒市民，近日天气干燥，燃点香薰、蜡烛或艾草时，要小心火种，避免靠近家中易燃物品。

意外后，警方消防员围封涉事楼层梯间，以调查火警及舁走老翁遗体。现场消息指，起火单位住有一对年长夫妇，有街坊透露连日来未见老翁，讵料他在火警中丧命。