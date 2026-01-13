Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警

突发
更新时间：19:18 2026-01-13 HKT
发布时间：19:18 2026-01-13 HKT

有网民今日（1月13日）揭露，昨晚（1月12日）一名九巴车长完成原定路线，准备收工之际，未按规定返回车厂，反而是私自沿6C线行驶巴士，由红磡开始载客往美孚。网传涉事车长事后承认行为，辩称是「熟习路线」，因而藉空闲时间「做生意」。九巴回复查询时证实事件，表示已按机制解雇涉事车长，并将会就事件报警。

网传九巴208线车长擅驶6C线至美孚 没穿制服载客

有网民在Facebook群组「巴士迷俱乐部」流传，昨晚一名驾驶208线、由尖东开往广播道的车长，到终点站后原定要驾车返回荔枝角车厂收工。然而，车长竟由红磡获嘉道开始，私自驾驶巴士行驶6C线往美孚，期间更曾接载乘客，车长也没有穿著制服。

网传车长承认其所作所为，辩称是「熟习6C线」、「收工后有较多时间」。FB：Martin Derek@巴士迷俱乐部
网传车长承认其所作所为，辩称是「熟习6C线」、「收工后有较多时间」。FB：Martin Derek@巴士迷俱乐部

网传，车务督察事后调查涉事车长，车长承认其所作所为，辩称是「熟习6C线」、「收工后有较多时间，所以驾驶巴士做生意」。涉事巴士经检查没损毁，涉事车长已交出员工证，并被暂停派更。

九巴解雇车长并报警 强调必定严肃跟进

九巴回复查询时证实事件，表示周一（12日）晚上近11时，九巴一名驾驶路线208的车长完成工作后，未有按编定行程驾驶巴士返回车厂，车务督察其后接报指该名车长擅自驾驶巴士行走路线6C。

九巴发现事件后立即将涉事车长停职，经过纪律调查后，已按机制解雇涉事车长，并将会就事件报警。九巴强调，绝不容忍和姑息任何违反法例或公司指引行为，并必定会严肃跟进及处理。

九巴回复时证实事件，表示已按机制解雇涉事车长，并将会就事件报警。资料图片（非涉事巴士）
九巴回复时证实事件，表示已按机制解雇涉事车长，并将会就事件报警。资料图片（非涉事巴士）

