沙田区5日4村屋遭爆窃 失逾$8万电子产品及现金 警拘一内地汉

警方于去年12月22至26日接获4宗报案，指沙田区内4个村屋单位遭贼人爆窃，经初步点算后，损失一些值约7.9万元的电子产品及2,800元现金。



新界南总区刑事部及沙田警区人员经深入调查后，昨日（12日）下午于马鞍山区西沙路拘捕一名38岁姓康内地男子，他涉嫌爆窃，正被扣留调查。行动中，人员检获怀疑被捕男子犯案时所穿衣物，案件交由沙田警区重案组跟进。