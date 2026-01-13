土瓜湾爆炸｜单位首曝光一片凌乱 事主更换石油气炉罐不当吸烟惹祸

土瓜湾北帝街43至45号唐二楼一㓥房单位，昨日（1月12日）下午6时许发生爆炸，调查人员发现单位内石油气喉被拔出，怀疑因此引起爆炸，42岁姓黄男住客由单位堕下，全身多处烧伤送院，现时情况危殆。今（13日）早上《星岛头条网》重返肇事单位，单位大门半开，被铁链绑起，单位内疑受爆炸影响，一片凌乱，约80呎的㓥房，仅有张小枱凳，一张有床褥连柜桶的睡床，床褥有烧焦痕迹，杂物露出柜桶外，地下有碎片，但墙身未见熏黑，仍然干净，但窗户已整块飞脱。警方初步调查显示，伤者更换石油气炉罐但安装不当，其后事主吸烟导致爆炸。

记者所见，㓥房其他单位无人应门，二楼同层男邻居表示与伤者不认识，大厦没有煤气设施，只用石油气，事发时没有嗅到石油气气味。

警方指，12日晚上6时49分接获多人报案，指九龙城北帝街43至45号一单位传出巨响，怀疑发生爆炸，并怀疑一名男子从高处堕下。人员接报到场，消防将火救熄。人员发现男子倒卧在大厦对开，全身多处烧伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。经初步调查，相信该单位一喉管内的气体泄漏引致爆炸。

机电工程署回复查询时表示，12日晚上约7时15分接获消防处通报，已随即派员前往现场进行调查。经初步调查发现，涉事单位内有一瓶瓶装石油气和一台石油气煮食炉，怀疑事故发生时是由于石油气瓶的接驳软喉被拔除，导致气体泄漏，随后释出的石油气被点燃而引发了此次事故。

经由注册气体装置技工进行现场初步检查和测试，确认气体煮食炉、接驳软喉及石油气瓶均处于结构完整的状态，并未发现任何漏气的情况。同时，气体煮食炉的型号亦已获得批准。署方已将相关的石油气装置带回进行进一步调查和检验。消防处和警务处亦会继续调查事件起因。