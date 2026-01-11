旺角东宝大厦内地男遭朋友擸刀劈伤头 疑拒再借钱挨斩

旺角发生伤人血案。今日（11日）下午2时许，警方接获报案，指两名男子于通菜街111至117号东宝大厦一单位内发生争执，继而动武。救援人员接报到场，发现一名51岁姓辛的内地男子中刀流血，头部有一处5厘米的伤口，幸仍然清醒，随即由救护车送往医院接受治理，而施袭者则逃去无踪。

现场所见，涉事单位放有3至4张碌架床，屋内遗下大量鲜血，而屋外的梯间亦有血迹。事后警方在梯间发现一把涉案菜刀，经初步调查，相信案件涉及金钱纠纷，交由旺角刑事调查队接手跟进。

据了解，辛男与年约30岁的疑犯为朋友关系，均为内地人，上周五（1月9日）持双程证从深圳来港，并暂住在东宝大厦一单位。早前，疑犯曾向辛男借200元作生活费，惟有人想一借再借，讵料被拒绝后，发难从厨房取出菜刀施袭，屋主目睹事件发生后立即报警。