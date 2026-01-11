带客睇楼险闯民居｜业主震惊地产代理有锁匙 称签约后已收回 促解释交代

一名女网友在社交平台Threads发文指她早前租屋后，在昨日（10日）早上睡梦期间，突然遭地产代理带客人上门，到其单位用锁匙开门「睇楼」，幸当时屋内锁了安全锁，才将对方拒诸门外，不致被陌生人闯入。事件惹来网民热议并继续发酵，一名自称该单位业主的网民亦「接力」发文，炮轰涉事地产代理违反行业操守，直指他曾委托两家代理出租单位，并在成功出租单位后已向两家代理收回单位锁匙，质疑事件中地产代理「竟然有未销毁嘅锁匙」，认为「完全唔能够接受」，要求有关公司作出交代。

相关新闻：女子租屋后遇地产代理携匙带客「睇楼」 险入屋擅闯民居 网民：向EAA投诉

自称涉事单位业主的网民于今日（11日）下午在Threads发文，讲述他当初放租有关单位时，只是委托了两家地产代理负责，「每间只系交低咗一条锁匙」，最后亦由其中一家代理帮他租出单位。当签完临时租约之后，他已即时通知另一家地产代理，表示单位已租出，「请唔好再安排睇楼」；同时他在与租客签订正式租约当日，亦「已经向两间代理收返哂所有交低嘅锁匙」。

该名业主续称，当收到涉事女租客通知，其寓所被无故开门后，他认为事情违反行业操守，经追查后揭发带人「睇楼」的地产代理职员，竟然来自替他成功出租单位的同一间地产代理公司，批评做法「荒谬」，「而且竟然有未销毁嘅锁匙，我觉得完全唔能够接受！」他强调事件严重影响他与租客之间的关系，感到「完全不被尊重及愤怒」，亦对涉事地产代理的信任「一扫而空」。他反问：「点解间公司会犯咁低级嘅错误？」并要求对方给予合理解释。

有网民看毕业主的帖文，质疑会否是地产代理自行另配锁匙，留言质问：「你问佢拎返锁匙。佢仲有锁匙，即系客人摆低嘅锁匙地产会配多一套？有冇得你同意，会唔会系成个行业嘅问题？」

事发于昨日早上约11时53分，女事主以「擅闯民居」为题在Threads发文，直指「Cls 咩世界 我已经租咗单位 agent话比返晒锁匙 但今日我瞓瞓吓觉 有人想冲入埋」。从她上载的相关影片所见，一名地产代理男职员带同一男一女客人上门「睇楼」，其间男职员在涉事楼层向客人介绍：「呢度一层6个单位，咁ABCD就向前行，咁就EF就向返后行嘅。」之后男职员则手持锁匙走到女事主的单位门外，用锁匙尝试开门并一度按下门钟掣，当他再用锁匙开门时，赫然发现单位锁了安全锁，于是站在门外等候。

网民对事件议论纷纷，留言形容事件「好癫」、「Cls吓L死，之后都有阴影，点有安全感」。有网友称曾经遇上类似遭遇，又质疑「会唔会业主冇通知佢封盘」。亦有网友直指「我以为租楼换锁系常识」、「租楼第一时间换锁是常识」，建议女事主「应该报警」、「可以报地产代理监管局EAA」。