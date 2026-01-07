独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防

隐藏于各区偏僻位置、俗称「鬼油站」的非法油站，近期纷纷一反常态，高调地在社交媒体发放广告，以市价五折的走私汽油招徕生意，更以不同礼品吸引驾驶者，包括赠送指甲护理套装、零食、纸巾等，甚至可以30元优惠价换购香烟一包。《星岛》记者以顾客身份前往其中一间非法油站，发现保安极为严密，记者驱车跟随前方车辆进入铁皮屋，发现工人关上大门才为客人车辆入油，而且加油装置十分简陋，亦未见任何灭火设备，一旦闭门加油期间失火，随时性命不保。

突发行动组

「元朗区首选靓奶，地理位置优越，大路边，全程石屎地……消费即送纸巾送水，每月有精品送出。」近日Facebook涌现全港多区非法油站的宣传广告，广告字眼刻意回避汽油，改为使用「奶」等暗语，并配以AI生成的美女宣传廉价汽油等图片，不少广告更表明入油获赠纸巾、樽装水、零食等礼品，甚至入油满30升汽油及加30元可换购名牌香烟。

记者通过非法油站广告附有的WhatsApp号码联络，获悉多间非法油站均销售「95」汽油，即辛烷值为95的无铅汽油，价格相对低廉，多为11至12元一升，销售地点遍布元朗、上水、葵青、黄大仙、大埔等，部分更标榜「中国海油直送」，又根据其中一间元朗非法油站提供的电子地图，驱车前往元朗一个露天停车场。

由于现场没有任何指示牌，记者花了数分钟才找到非法油站入口，门外有一名男子突然走近，表示「暗号系响两下咹」，未几一辆私家车驶至，一名南亚裔男工人随即打开铁皮屋闸门，让车辆驶入，记者亦驱车紧随其后，按动两下喇叭后获准进入，工人随即关上闸门。

设于铁皮屋的非法油站，备有简陋油缸、油表和油枪等入油设备，以及至少4部闭路电视，旁边则有居住空间，相信是供员工居住。不过，现场未见有灭火筒等防火设备。

工人为客人车辆加油期间，记者询问油站生意是否忙碌，对方连忙回答「yes」，又指早前向客人赠送修甲工具套装，已全部送出，目前会赠送樽装水和纸巾。记者其后称忘记携带银包，承诺前往柜员机取款后再前来加油，对方露出疑惑眼神，不久开闸放行。

记者及后以WhatsApp讯息向另一非法油站查询，对方保证「零杂质」、「行车丝滑到不得了」，惟不肯马上透露地址，只称位于葵青区，若有意光顾，需提供车牌、车款及型号，「我哋地点会变，到时再畀地点」。按此说法推断，相信对方经营货车改装的流动非法加油站。

海关及消防处近年不时破获走私汽油活动，并捣破本地非法油站，有关汽油主要从内地走私来港，通常手法是利用改装了油缸的跨境车辆运载汽油，成功走私后运到非法油站销售，当中利润高达每公升3至4元，故此吸引部分不法之徒挺而走险。

海关人员于去年9月15日及16日分别在深圳湾管制站及落马洲管制站破获两宗走私汽油案件，涉案的两辆跨境货车利用经过非法改装油缸走私汽油，人员于两车拖头油缸内发现怀疑非法改装结构，检获共约2715公升未列舱单电油，拘捕两名分别41和61岁的男货车司机。

据了解，内地油站目前提供92、95及98三种无铅汽油，数字的不同在于汽油内的辛烷值数值，数值越高表示抗爆震能力越好，价钱亦相对较高，以本港非法油站供应的95汽油为例，现时深圳加油站的最高零售价为 人民币7.29元/升，不少加油站更提供折扣；香港的加油站只提供98汽油，零售牌价为每公升28.89元，各油站的折后价介乎20.69元至22.89元不等。换言之，仅售11至12元、疑从内地走私来港的95汽油比完税98汽油便宜约一半，故此吸引不少驾驶者光顾，走私分子从中也可赚取每公升约3至4元的可观利润。