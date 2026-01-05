有片│港铁阿伯不满霸位坐被阻路 一拳锤打马尾女 网民: 郁手打人已经输晒

社交平台今凌晨流出一条片段，显示在港铁繁忙挤迫的车厢中，一名操不纯正广东话的阿伯，见到有个空位，疑心急行过去霸位，但因车厢挤迫，与一名束马尾女乘客肢体碰撞。阿伯有感马尾女不让他，老羞成怒，竟爆粗兼挥拳，向马尾女一锤窝面，令车厢众乘客无不哗然！有乘客劝阻「唔好郁手郁脚」，亦有乘客不值阿伯打女人所为，直言「呢度系香港嚟㗎，有守法㗎」。

片主上传两段片，但没有说明发生在那个站的车厢。其一是开始已见一名戴口罩的阿伯，怒目相向一名束马尾、中性打扮的女乘客，然后爆粗说「我X你老母臭X」，随后出手一拳窝向马尾女面颊，马尾女被打到应，中拳后连声说「我要报警」，旁边的乘客亦喝斥阿伯「停手啊你」，「唔好郁手郁脚」，阿伯话「我想过去𠮶度（空位），唔畀我过。」有乘客出手挡格二人，但马尾女保持理性，未有出手还拖。

另一片段则见阿伯已坐在空位上，一名男乘客不忿阿伯所作所为，出言指责「阿伯呢度咩地方，呢度系香港嚟㗎！」阿伯不以为意，「香港又点呀？」乘客还击「有法治㗎」、「守法啲」，马尾女此时反驳「依家系我畀人打！」片段就此结束。

网民一致认为阿伯错错错，替马尾女不值，有网民揶揄阿伯「咁有力气，即系唔使坐（位）啦」、又指「郁手就输晒」、「咩事要对女仔动粗，仲咁重手」、又赞马尾女「无还到手，醒目」、「郁手打人已经输哂!!!! 被打者冇还手，加EQ高好劲!! 快快报警入医院验伤!! 呀（阿）叔，你今次大获（镬）啦!! 」、「叻女！老鼠都唔还拖啊！如果还拖，两个一齐拉！老嘢如果跪低埋仲大镬！冇着数！报警告爆佢！心理同生理都有损伤！同法官讲以后搭火车都有阴影」。